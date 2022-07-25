لايبزيغ يسمح لموكيلي بالغياب قبل الانتقال إلى باريس

أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين السماح للاعب خط وسطه الفرنسي نوردي موكيلي بالغياب عن تدريبات الفريق وذلك مع اقتراب اللاعب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح لايبزيغ الفائز بلقب كاس المانيا أنه سمح بغياب اللاعب عن التدريبات لإجراء المحادثات بشأن مستقبله.

مادة اعلانية

وتوصل لايبزيغ الذي يلعب له موكيلي (23 عاماً) منذ عام 2018، إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال اللاعب.