نيوكاسل يستهدف التعاقد مع دراكسلر

كشفت تقارير صحفية في فرنسا عن احتمال انتقال الألماني الدولي يوليان دراكسلر لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إلى الدوري الإنجليزي.
وكتبت بوابة "لو 10 سبورت. كوم" الفرنسية يوم الاثنين أنه يُعْتَقَد أن نادي نيوكاسل الإنجليزي لديه اهتمام بضم لاعب خط الوسط.
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وأفادت البوابة بأنه كانت هناك بالفعل محادثات أولى بين نيوكاسل وسان جيرمان حول الشروط المحتملة لانتقال اللاعب كما جرت محادثات استكشافية أولى مع دراكسلر.
ولم ينضم دراكسلر مؤخرا إلى بعثة الفريق التي سافرت إلى اليابان للتحضير للموسم الجديد.
يذكر أن دراكسلر انضم إلى سان جيرمان في بداية 2017 ويرتبط مع النادي الفرنسي بعقد ينتهي في 2024.
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