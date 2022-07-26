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بايرن يتعاقد مع الواعد الفرنسي ماتيس تيل

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ماتياس تيل
تيل وقع عقداً لمدة 5 أعوام

بايرن يتعاقد مع الواعد الفرنسي ماتيس تيل

ميونخ - د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الفرنسي الواعد ماتيس تيل من رين.

ولم يكشف بايرن ميونخ مزيدا من التفاصيل، لكن تردد أن تيل (17 عاماً) تلقى عقدا لمدة خمسة أعوام في صفقة قيمتها 30 مليون يورو.

وشارك تيل في عشر مباريات مع الفريق الأول لنادي رين خلال الموسم الماضي، وقاد بلاده للتتويج بلقب البطولة الأوروبية لمنتخبات تحت 17 عاما في مايو الماضي.

وأصبح تيل خامس صفقة صيفية لبايرن ميونخ بعد ساديو ماني القادم من ليفربول وماتيس دي ليخت من يوفنتوس ونصير مزراوي وريان غرافنبرخ لاعبا أياكس الهولندي.

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