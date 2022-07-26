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صدمة جديدة لرونالدو.. أتلتيكو مدريد يغلق الباب في وجهه

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رونالدو كوكريا برايتون مانشستر يونايتد
رونالدو يرغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد

صدمة جديدة لرونالدو.. أتلتيكو مدريد يغلق الباب في وجهه

العربية.نت

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سخر إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد من الأخبار التي ربطت ناديه بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو واصفاً الخبر بـ"المختلق".

وربطت تقارير إعلامية رونالدو الراغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد، بأتلتيكو مدريد غريم ريال مدريد فريقه السابق الذي لعب له بين عامي 2009 و2018.

وقال سيريزو في تصريحات نقلتها إذاعة "كادينا كوبي": لا أعرف من اختلق هذه القصة غير الحقيقية، من المستحيل أن يأتي رونالدو إلى أتلتيكو مدريد.

ولم ينضم رونالدو إلى جولة مانشستر يونايتد الإعدادية في تايلاند وأستراليا لظروف وصفها بالشخصية، قبل أن يعود إلى التدريبات يوم الثلاثاء رفقة وكيله جورجي مينديز وسط أخبار تتحدث عن رغبته بالوصول إلى حل حول مستقبله.

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