فحص منشطات "مفاجئ" يوقع مدافع أتالانتا

أوقف المدافع الأرجنتيني في نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم خوسيه لويس بالومينو بشكل مؤقت بعد اكتشاف تناوله مادة منشطة محظورة وفق ما أعلنت يوم الثلاثاء سلطات مكافحة المنشطات.
وجاء في بيان إيقاف ابن الـ32 عاماً أن "المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات أوقفت مؤقتاً الرياضي خوسيه لويس بالومينو... لانتهاكه المادتين 2.1 و2.2".
وتابع البيان أن العينة المأخوذة من اللاعب أظهرت وجود مادة الـ"كلوستيبول"، وهو ستيرويد منشط.
ويدافع بالومينو عن ألوان أتالانتا منذ 2017 بعد مرور في الدوري الفرنسي مع متز (2014-2016) والدوري البلغاري مع لودوغوريتس (2016-2017).
خاض بالومينو الموسم الماضي 45 مباراة مع أتالانتا الذي حل ثامناً في الدوري المحلي، وهو مرتبط مع ممثل مدينة بيرغامو حتى يونيو 2023.
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