كلوب: أليسون يتعافى من الإصابة

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول أن الحارس أليسون بيكر اقترب من العودة للملاعب بعد تعافيه من إصابة في البطن لكنه لن يشارك أمام سالزبورغ في مباراة ودية يوم الأربعاء.

ولم يشارك الحارس البالغ عمره 29 عاما مع ليفربول منذ الخسارة 4-صفر أمام مانشستر يونايتد في تايلاند هذا الشهر لكنه التحق بمعسكر الفريق في النمسا.

مادة اعلانية

وسيغيب ديوغو جوتا مهاجم ليفربول عن مواجهة مانشستر سيتي في درع المجتمع بين بطلي الدوري والكأس يوم 30 يوليو بسبب مشكلة عضلية، لكن كلوب يشعر بالتفاؤل بشأن مشاركة أليسون.

وقال كلوب "ديوغو لن يلعب بكل تأكيد وهذا واضح، لكن بالنسبة للاعبين المصابين حاليا فأليسون هو صاحب أقرب فرصة.. بكل تأكيد لن يلعب أمام سالزبورغ لكن سنرى. أعتقد أنه يقترب من العودة". وأكد وجود أكثر من لاعب يعانون من الإصابة في التشكيلة.

وقال المدرب الألماني "في هذا الوقت لا أعرف من سيكون بوسعه اللعب. سنحتاج إلى نظرة ثم سنلعب المباراة. إنها مباراة قبل انطلاق الموسم، لذا علينا تجاوزها ثم سنتعامل مع الأمر".