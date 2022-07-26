للمرة الأولى.. امرأة تتولى رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي

ستتولى امرأة رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة عندما تشغل أليسون بريتين المنصب العام المقبل بعد تصويت الأندية بالإجماع على تعيينها وفقا لبيان الرابطة يوم الثلاثاء.
وتشغل بريتين منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة (وايتبريد) المالكة لبريميير إن للفنادق، واختيرت مؤخرا لرئاسة مجموعة دونيلم. وستترك بريتين منصبها في (وايتبريد) في وقت مبكر من عام 2023.
وشغلت بريتين عددا من المناصب القيادية في مجال البنوك في بريطانيا.
وقالت بريتين: أنا مشجعة لكرة القدم منذ كنت طفلة، وأنا سعيدة جدا بكل تأكيد بتعييني لرئاسة الرابطة. سأحظى بامتياز حقيقي بأن يكون بوسعي المساعدة على وضع خطط للمستقبل والعمل مع جميع المشاركين في اللعبة لضمان الاستمرارية والنجاح على المدى الطويل.
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