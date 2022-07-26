مانشستر يونايتد يستعين بـ"معلم" رونالدو لضمان استمراره

استعان مانشستر يونايتد بمدربه الأسطوري السير أليكس فيرغسون لإقناع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالبقاء في صفوف الفريق وذلك بعدما طلب الأخير الرحيل عقب الفشل بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وغاب رونالدو عن مباريات مانشستر يونايتد الودية في أستراليا وتايلاند لأسباب وصفها بالشخصية، قبل أن يعود إلى مقر تدريبات النادي يوم الثلاثاء رفقة وكيل أعماله جورجي مينديز لبحث مستقبله مع الفريق.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" يوم الثلاثاء خبراً جاء فيه أن فيرغسون، الرجل الذي اكتشف رونالدو في 2003، تواجد في مقر النادي للاجتماع مع تنفيذيي يونايتد، ومن المحتمل أن يكون النقاش عن موضوع بقاء رونالدو، كون مكان ووقت الاجتماع لم يكونا معتادين وقد يكون تعديله جاء للتزامن مع عودة رونالدو.
ويعتبر فيرغسون أحد الأشخاص المؤثرين في حياة رونالدو الذي يعتبره معلمه الأول، إذ تدخل السير الصيف الماضي لإقناع كريستيانو بعدم الانضمام إلى مانشستر سيتي وارتداء قميص مانشسيتر يونايتد مجدداً بعدما غادره قبل 12 عاماً.
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