يايا توريه يدخل عالم التدريب عبر بوابة توتنهام

حصل يايا توريه لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم السابق على وظيفة دائمة في أكاديمية نادي توتنهام كمدرب للفئات السنية.
وقضى اللاعب الفائز بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وقتا مع النادي منذ ديسمبر الماضي في شكل غير رسمي، بينما كان يعمل للحصول على رخصة "أيه" التدريبية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
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وأكمل توريه دورته التدريبية باتحاد كرة القدم الويلزي مطلع هذا الصيف، والآن سيكون لديه فئة عمرية محددة ليدربها في توتنهام.
ولم يلعب توريه (39 عاماً) بشكل احترافي منذ الفترة التي قضاها في فريق تشينجداو هوانجاي الصيني في 2019، ولكنه تدرب لوقت قصير مع فريق ليتون أورينت، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، قبل بدء موسم 2020 -2021.
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