يوفنتوس يفسخ تعاقده مع الويلزي رامسي

أعلن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن آرون رامسي سيرحل عن النادي عقب انفصاله عن لاعب وسط أرسنال السابق بالتراضي.



وانضم اللاعب البالغ عمره 31 عاما إلى يوفنتوس في صفقة مجانية في يوليو 2019 ولعب في رينجرز الأسكتلندي على سبيل الإعارة في يناير الماضي عقب مشاركته في خمس مباريات فقط في كافة المسابقات في النصف الأول من موسم 2021-2022 بسبب الإصابة.



وقال النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له عبر حسابه على "تويتر": تم فسخ عقد آرون رامسي مع يوفنتوس بالتراضي. نتمنى له التوفيق.



وكافح رامسي للوصول لأفضل مستوياته الفنية والبدنية في يوفنتوس ورحل بعدما سجل ستة أهداف فقط وصنع مثلها في 70 مباراة في كافة المسابقات.

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