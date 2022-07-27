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دورتموند يعلن غياب هالر شهرين بعد خضوعه لجراحة

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هالر أصيب بورم في الخصية

دورتموند يعلن غياب هالر شهرين بعد خضوعه لجراحة

دورتموند - رويترز

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أعلن نادي دورتموند لكرة القدم يوم الأربعاء أن الوافد الجديد سيباستيان هالر سيغيب لشهرين على الأقل بعد خضوعه لجراحة عقب اكتشاف إصابته بورم في الخصية.

وأجرى مهاجم ساحل العاج البالغ عمره 28 عاما الجراحة الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف الورم خلال معسكر تدريبي.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند إن النادي يناقش مع الأطباء برنامج التعافي، ولا يمكن في هذه اللحظة تحديد موعد عودته بدقة.

وانضم اللاعب المولود في فرنسا إلى دورتموند من أياكس أمستردام لمدة أربع سنوات في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف كيل قبل مباراة دورتموند في الدور الأول لكأس ألمانيا أمام ميونيخ 1860 يوم الجمعة: خضع سيباستيان لجراحة الأسبوع الماضي. نطلب من الجميع الدعاء والصبر. يتم حاليا مناقشة برنامج التعافي وهناك عدة خيارات.

"وختم: سيغيب سيباستيان لشهرين على الأقل وسنبلغكم بالمزيد عن موعد عودته بدقة بعد حصولنا على المعلومات المطلوبة.

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