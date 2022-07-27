ميلان يعبر فولفسبيرغر النمساوي بخماسية نظيفة

اكتسح ميلان الإيطالي فريق فولفسبيرغر النمساوي 5 - صفر يوم الأربعاء في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وتقدم ميلان عن طريق رفائيل لياو في الدقيقة 39، قبل أن يضيف أنتي ريبيتش الهدف الثاني في الدقيقة 41 وفي الدقيقة 57 سجل جونيور ميسياس الهدف الثالث لميلان، قبل أن يضيف ياسين عدلي الهدف الرابع في الدقيقة 60 وفي الدقيقة 66 سجل ماتيو غابيا الهدف الخامس لميلان.

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يذكر أن ميلان سيستهل مشواره في الدوري الإيطالي، والذي فاز بلقبه الموسم الماضي، بمواجهة أودينيزي يوم 13 من أغسطس الجاري.