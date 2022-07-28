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ألمانيا تهزم فرنسا وتواجه إنجلترا في نهائي كأس أوروبا للسيدات

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فرحة الهدف الثاني

ألمانيا تهزم فرنسا وتواجه إنجلترا في نهائي كأس أوروبا للسيدات

لندن - د ب أ

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ضرب المنتخب الألماني موعدا مع نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الفرنسي 2 - 1 يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة في إنجلترا.

وكان المنتخب الإنجليزي قد تأهل بدوره للمباراة النهائية، بفوزه على نظيره السويدي 4 - صفر يوم الثلاثاء.

وتقدم المنتخب الألماني عن طريق ألكسندرا بوب في الدقيقة 40، قبل أن تسجل ميرلي فرومز لاعبة ألمانيا هدف التعادل للمنتخب الفرنسي بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 76 عادت بوب لتسجل الهدف الثاني لها ولبلادها لتتأهل ألمانيا للمباراة النهائيةالتي ستقام يوم الأحد المقبل.

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