الوحدة الإماراتي يتعاقد مع البرتغالي بيتزي

تعاقد الوحدة الإماراتي يوم الخميس مع بيتزي لاعب وسط منتخب البرتغال السابق لمدة عامين في انتقال مجاني بعد انتهاء فترته الطويلة مع بنفيكا.
وأكمل الوحدة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، إجراءات الصفقة في النمسا خلال معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.
ولعب بيتزي (32 عاما) في صفوف أتلتيكو مدريد بين 2011-2013 وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي قبل الانتقال إلى بنفيكا وظل منتميا للنادي البرتغالي خلال تسع سنوات وأعير مرتين إلى إسباني وإسطنبول باشاك شهر التركي.
وخاض بيتزي أكثر من 350 مباراة مع بنفيكا سجل خلالها 95 هدفا كما قدم 94 تمريرة حاسمة، وساعده في الفوز بلقب الدوري البرتغالي أربع مرات وبكأس البرتغال ضمن ألقاب أخرى، كما خاض 17 مباراة دولية وشارك في تتويج البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2019.
وتوج الوحدة بلقب دوري المحترفين الإماراتي لآخر مرة في 2010.
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