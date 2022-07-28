رسمياً.. برشلونة يتفق مع إشبيلية على انتقال كوندي

أعلن برشلونة الإسباني يوم الخميس، توصله إلى اتفاق مع مواطنه إشبيلية لانتقال المدافع الفرنسي جول كوندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في خامس صفقة تبرمها إدارة جوان لابورتا استعداداً للموسم الجديد.

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": اتفاق مبدئي مع إشبيلية على انتقال المدافع الفرنسي جول كوندي.

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وبدأ كوندي مشواره في عالم كرة القدم مع بوردو في بلاده ثم انتقل صيف 2019 إلى إشبيلية الإسباني والذي فاز معه ببطولة الدوري الأوروبي قبل عامين.

وبات كوندي (23 عاماً) اللاعب الخامس الذي يتعاقد معه برشلونة خلال الصيف الجاري بعد أندرياس كريستينسن وفرانك كيسي ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.