"الخوف" من ميسي وراء رغبة رونالدو بالرحيل عن يونايتد

كشفت تقارير إنجليزية أن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بزيادة سجله التهديفي في دوري أبطال أوروبا والابتعاد عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هي السبب الرئيسي للرحيل عن فريقه.

وكان رونالدو حضر إلى مقر تدريبات مانشستر يونايتد يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ نهاية الموسم الماضي بعدما تخلف عن معسكر الفريق في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية، كما نُشرت عدة تقارير في الشهرين الماضيين تؤكد رغبته بالرحيل عن نادي مدينة مانشستر.

مادة اعلانية

وكشف موقع "ذا أثليتك" أن النجم البرتغالي خلال حضوره الاجتماع الأخير مع المدرب الهولندي تن هاغ أكد رغباته مجددا بالرحيل من النادي، وهو ما صادقه وكيل أعماله البرتغالي جورجي مينديز.

وأضاف الموقع البريطاني أن رونالدو قلق من خسارة صدارته لترتيب هدافي البطولة الكبرى تاريخيا لصالح خصمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيلعب المسابقة الموسم المقبل بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ يتصدر البرتغالي بــ188 هدفا بينما أحرز الأرجنتيني 166 هدفا منذ أولى مشاركاته.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن جورجي مينديز فتح خط مفاوضات مع نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي لإعادة النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات إلى فريقه الأم كأحد الخيارات المطروحة بعد رفض كل من أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ بعد تصريحات رؤسائهم، بالإضافة إلى تقارير رجحت رفض برشلونة وباريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد ضمه.

وما زالت إدارة مانشستر يونايتد تؤكد أن الجم البرتغالي ليس للبيع فيما تظهر جميع التقارير رغبة البرتغالي خوض البطولة الأوروبية الكبرى الموسم المقبل والتي فشل بالتأهل إليها "الشياطين الحمر" بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز السادس.