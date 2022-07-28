لايبزيغ يسعى لإلحاق صدمة مبكرة ببايرن ميونخ

أكد دومينيكو تيديسكو المدير الفني لنادي لايبزيغ، أن فريقه سيبذل كل ما بوسعه لإلحاق صدمة مبكرة ببايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني يوم السبت.

وتوج لايبزيغ بأول لقب في تاريخه بحصوله على لقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي، وسيواجه الآن بايرن ميونخ على ملعبه في كأس السوبر.

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وجرى السماح لكينغسلي كومان لاعب بايرن بالمشاركة في المباراة بعد حالة من الجدل بشأن ما إذا كان كأس السوبر يعتبر بمثابة مواجهة تنافسية رسمية تستوجب غياب كومان بعد تعرضه للإيقاف في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي.

وقال تيديسكو في مؤتمر صحافي يوم الخميس "كل بطولة رسمية يكون هناك مساع للفوز بها، نريد الفوز".

وأضاف "خلال فترة الإعداد تدربنا كثيرا بالكرة ، الموضوع الأساسي كان عملية بناء اللعب عندما نكون تحت ضغط، في حصص متعددة ركزنا على ذلك من أجل إيجاد حلول في مثل هذه المواقف خلال المباراة".

ولكن حذر فيلي أوربان مدافع لايبزيغ فريقه بعدم الإفراط في الحماس في حالة الفوز بكأس السوبر.

وأشار في تصريحات لمجلة "كيكر": إذا أردتم أن تصبحوا الأبطال لعشرة أعوام متتالية مثل بايرن، فإنكم لن تخرجوا من الصراع على اللقب "بوندسليغا" مباشرة من خلال الهزيمة، كأس السوبر سيكون بمثابة قطعة الفاكهة فوق الحلوى بعد الفوز بلقب الكأس".