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ليفربول يخسر من سالزبورغ قبل أيام من مواجهة سيتي

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ليفربول يخسر من سالزبورغ قبل أيام من مواجهة سيتي

سالزبورغ - د ب أ

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فاز ريد بول سالزبورغ النمساوي على ليفربول الإنجليزي 1 - صفر يوم الأربعاء في مباراة ودية قبل أيام من مباراة الأخير المقبلة أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

وسجل بنيامين سيسكو هدف المباراة الوحيد لسالزبورغ في الدقيقة 31. وكان النادي النمساوي خاض مباراته الأولى في الدوري يوم الجمعة الماضي حيث فاز 3 - صفر على أوستريا فيينا في المرحلة الأولى من المسابقة، ويستعد لمواجهة شتورم غراتس يوم السبت المقبل في المرحلة الثانية.

على الجانب الآخر يدخل ليفربول مواجهة أمام مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في بطولة الدرع الخيرية، قبل أن يستهل مشواره في بطولة الدوري بعد ذلك بأسبوع حينما يواجه فولهام .

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