ليفربول يخسر من سالزبورغ قبل أيام من مواجهة سيتي

فاز ريد بول سالزبورغ النمساوي على ليفربول الإنجليزي 1 - صفر يوم الأربعاء في مباراة ودية قبل أيام من مباراة الأخير المقبلة أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.
وسجل بنيامين سيسكو هدف المباراة الوحيد لسالزبورغ في الدقيقة 31. وكان النادي النمساوي خاض مباراته الأولى في الدوري يوم الجمعة الماضي حيث فاز 3 - صفر على أوستريا فيينا في المرحلة الأولى من المسابقة، ويستعد لمواجهة شتورم غراتس يوم السبت المقبل في المرحلة الثانية.
مادة اعلانية
على الجانب الآخر يدخل ليفربول مواجهة أمام مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في بطولة الدرع الخيرية، قبل أن يستهل مشواره في بطولة الدوري بعد ذلك بأسبوع حينما يواجه فولهام .
اقرأ أيضاً
-
كلوب يُقلق جماهير ليفربول: لا صفقات جديدةأكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه لا يتوقع ضم صفقات جديدة هذا الصيف إلا إذا حدثت إصابات أو في حالة بيع لاعبين، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم داروين نونيز ... رياضة
-
نونيز يسجل رباعية في فوز ليفربول العريض على لايبزيغسجل المهاجم داروين نونيز أول أهدافه مع فريقه الجديد ليفربول عندما هز الشباك أربع مرات بالشوط الثاني خلال فوز ساحق 5-صفر على رازن بال شبورت لايبزيغ في ... رياضة عالمية
-
بعد وفاة زوجته الشابة بأسابيع.. رحيل رئيس ليفربول السابقتوفي ديفيد موريس، رئيس نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم سابقا، عن عمر يناهز 76 عاما.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن موريس الذي أسست ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية