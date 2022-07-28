السخرية تلاحق "صفقة ليفربول الأغلى".. "توأم لوكاكو"

واصلت جماهير الأندية الإنجليزية تسليط الأضواء على الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم نادي ليفربول الجديد بعد كم الفرص الضائعة التي يكون أهدرها اللاعب الشاب في اللقاءات السابقة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز من بنفيكا البرتغالي منتصف يونيو الماضي في صفقة قياسية لـ "الريدز" بلغت أكثر من 100 مليون يورو.

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ومنذ انتقاله للفريق الإنجليزي انتشرت عدة لقطات للشاب وهو يهدر فرصا سهلة في لقاءات مانشستر يونايتد وكرستال بالاس وسالزبورغ الودية، فيما سجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة أمام لايبزيغ الألماني.

وأطلقت الجماهير لقب "توأم لوكاكو" على المهاجم الأوروغوياني نسبة إلى البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي السابق وإنتر ميلان الحالي الذي غالبا ما أهدر فرصا سهلة في مسيرته في الملاعب الإنجليزية.

وشهدت مشاركة نونيز إضاعة فرص محققة ليقوم أحد المغردين بإنشاء مقطع مرئي معنونا "نوينز يجعل السهل صعبا" يشمل جميع هجماته غير المجدية في اللقاء ونشره على "تويتر".



وكان المهاجم الأوروغوياني بعدما فشل في هز الشباك في لقاءي مانشستر يونايتد وكرستال بالاس قد نشر عبر حسابه في "تويتر" تغريدة يرد فيها على الساخرين بكلمة "القدرة على التحمل" مضيفا بجانبها وجها تعبيريا يدل على الإسكات.

ويستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في مباراة كأس الدرع الخيرية على ان يكون لقاءه الدوري الأول أمام فولهام يوم السبت اللاحق.