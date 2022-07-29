بايرن يبدأ حقبة "ما بعد ليفاندوفسكي" أمام لايبزيغ

يلتقي بايرن ميونخ مع لايبزيغ يوم السبت في الكأس السوبر الألمانية في كرة القدم في أول مباراة رسمية له منذ رحيل نجمه وهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتعاقده مع الدولي السنغالي ساديو ماني.

وكان المدرب يوليان ناغلسمان الذي قاد النادي البافاري الموسم الماضي إلى اللقب العاشر تواليا في البوندسليغا بفضل الأهداف الـ35 لليفاندوفسكي نشيطا في سوق الانتقالات.

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وتعاقد مع ماني أفضل لاعب إفريقي من صفوف ليفربول الإنجليزي وقطب دفاع المنتخب الهولندي ماتيس دي ليخت من يوفنتوس مقابل 67 مليون يورو بالإضافة إلى ثنائي أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي نصير مزراوي وراين غرافنبرخ والمهاجم الفرنسي الواعد ماتيس تل من رين كبديل محتمل طويل الأمد لليفاندوفسكي.

غادر البولندي إلى برشلونة الإسباني بعد تسجيله 344 هدفاً لصالح الفريق البافاري، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافيه التاريخيين خلف الراحل غيرد مولر فقط لكن ناغلسمان يعتقد أن قيمة صفقة بيع ليفاندوفسكي (45 مليون يورو) كانت جيدة لناديه.

واعترف ناغلسمان في وقت سابق من هذا الشهر: "كانت صفقة جيدة لبايرن ميونخ. إنه أمر صعب. سجل الكثير من الأهداف وكان أحد النجوم الكبار لبايرن ميونخ".

وأضاف "لكنه كان سيرحل على أي حال، لو لم يكن ذلك هذا الموسم، كان سيكون الموسم التالي، لذلك كنا سنواجه هذا التحدي بعد عام وهذا هو السبب في أن الصفقة ليست سيئة جدا بالنسبة لبايرن ميونخ".

سيتعين على أبطال ألمانيا التكيف مع الحياة دون وجود هدافهم المحوري في خط الهجوم ويمكن أن يشغل ماني مركزه في جبهة هجومية أكثر مرونة إلى جانب سيرج غنابري وتوماس مولر.

وستكون المباراة المقررة على ملعب "ريد بول أرينا" فرصة لكلا الفريقين لتوجيه إشارة مميزة عن الموسم الجديد، حيث يأمل الفريق السابق لناغلسمان أن يستهل موسمه بقوة بعد تتويجه بأول لقب كبير في كأس ألمانيا الموسم الماضي.

وقال ناغلسمان "إنها مباراة مهمة لأن الأمر يتعلق بلقب. لايبزيغ نادٍ شاب جائع يرغب دائمًا في تحدي مكانة بايرن ميونيخ. من المهم أن تظهر قوتك".

ونجح ماني الذي سجل 120 هدفًا لليفربول، في التسجيل في المباراتين الإعداديتين للنادي البافاري للموسم الجديد.

وكشف ناغلسمان "يعلم أننا بحاجة إليه عندما يصبح ذلك مهمًا. أنا متأكد من أنه سيلعب مباراة جيدة جدا".

وستقام المباراة في وقت يجاول فيه بايرن ميونيخ التعاقد مع لاعب وسط لايبزيغ الدولي النمساوي كونراد ليمر.

أظهرت إستراتيجية التعاقدات للنادي البافاري هذا الصيف خروجًا واضحًا عن تكتيكاتهم المعتادة المتمثلة في مداهمة مجموعة المواهب في أندية البوندسليغا الأخرى.

تعرض بايرن مؤخرًا لانتقادات من قبل مدير لايبزيغ أوليفر مينتسلاف الذي خسر فريقه قطب دفاعه الفرنسي دايوت أوباميكانو ولاعب الوسط الدولي النمساوي الآخر مارسيل سابيتزر لصالح النادي البافاري الموسم الماضي.

أصر ناغلسمان الذي اشرف على لايبزيغ بين 2019 و2021 على أن "لدي علاقة جيدة جدًا مع أولي. نتحدث على الهاتف كثيرًا. كل شيء على ما يرام".

قد يبدأ بايرن حقبة جديدة، ولكن بغض النظر عن النتيجة يوم السبت، سيكون مرشحا بقوة للتتويج بلقب الدوري للمرة الحادية عشرة تواليا هذا الموسم.

في سلسلة ألقابه العشرة المتتالية، توج بايرن ميونخ ثماني مرات بفارق ما لا يقل عن 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني.

بعد استعراض عضلاته في سوق الانتقالات، يتعين على المنافسين مثل لايبزيغ القيام بالكثير من العمل لمواجهة تحدٍ جدي.