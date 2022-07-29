رونالدو خارج قائمة مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

بقي النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو خارج تشكيلة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يتواجه ودياً يوم السبت في العاصمة النرويجية أوسلو مع أتلتيكو مدريد الإسباني ما يؤشر إلى تشبث ابن الـ37 عاماً برغبة الرحيل عن "الشياطين الحمر".

وغاب أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن الجولة التحضيرية ليونايتد في تايلاند وأستراليا لأسباب "عائلية" ولن يكون مجدداً ضمن تشكيلة المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ لمباراة يوم السبت ضد أتلتيكو الذي ورد اسمه كأحد الأندية المهتمة بالبرتغالي قبل أن ينفي رئيسه هذا الأمر.

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ونشر يونايتد تشكيلة من 21 لاعباً لمواجهة أتلتيكو وتضم الوافدين الجديدين الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والدنماركي كريستيان إريكسن لكن من دون رونالدو الذي عاد يوم الثلاثاء إلى مقرّ تمارين النادي لإجراء محادثات مع تن هاغ حيال مستقبله مع "الشياطين الحمر". ويريد رونالدو أن يترك النادي الذي عاد اليه العام الماضي بعد فشل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صور نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، وصل الـ"دون" إلى مقرّ كارينغتون التدريبي مع وكيل أعماله جورجي مينديز وشوهد أسطورة تدريب الفريق السابق السير أليكس فيرغسون يصل أيضاً إلى المقرّ.

وقال تن هاغ مطلع الشهر الحالي ان رونالدو "ليس للبيع"، مشدداً "نخطط لرونالدو معنا هذا الموسم، وأتطلع للعب معه".

وأنهى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم الماضي كأفضل هدف للفريق برصيد 24 هدفاً، لكن فريقه حلّ في مركز سادس مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري في 7 أغسطس أمام ضيفه برايتون، بعد نهاية مبارياته الإعدادية ضد أتلتيكو في النرويج ومواطن الأخير رايو فايكانو في "أولد ترافورد".