صيف 2022.. تشيلسي ورونالدو أكبر الخاسرين

يعاني نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الحالية من أزمة تشكلت بعدم قدرته على إنهاء صفقاته سريعا فيما يأمل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو حسم أمر انتقاله إلى فريق جديد عبدما رفضت عدة أندية رسميا التعاقد مع الأخير.

وكان تشيلسي الإنجليزي بدأ الصيف الحالي تحت إدارة مالكه الجديد الأميركي تود بولي بعد استقالة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وإنها حقبة امتدت 19 عاما.

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ووعد بويلي الأجهزة الفنية في النادي الأزرق بتخصيص قرابة 200 مليون جنيه إسترليني للتعاقدات في الصيف الحالي إذ كانت أولى الصفقات هي جلب الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلنغ من مانشستر سيتي مقابل قرابة 57 مليون يورو فيما كانت الثانية للسنغالي كاليدو كوليبالي، قادما من نابولي الإيطالي بـ 38 مليون يورو.

لكن قدرات تشيلسي في إنهاء المفاوضات بسلاسة تعرضت لعدة عراقيل عندما حول التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي الذي كان دون عقد في تلك الفترة بعدما انتهى عقده السابق مع برشلونة الإسباني، وحينها أصر توماس توخيل مدرب النادي الإنجليزي على الإشراف مجددا على لاعبه السابق في دورتموند الألماني لكن جناح منتخب فرنسا وقع عقدا جديدا مع برشلونة ليبقى حتى 2024.

وعاد تشيلسي مجددا في محاولات التعاقد مع لاعب الطرف البرازيلي رافينيا واقترب من إنهاء إجراءات الصفقة بعد اتفق الطرفان الإنجليزيان على المبلغ والبنود ليعلن اللاعب رغبته باللعب على لبرشلونة الإسباني وينتهي به الأمر في كتالونيا.

ويعد المدافع الفرنسي الشاب جول كوندي هو آخر صفقات تشيلسي "غير المكتملة" إذ كشف مونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية أن اللاعب الدولي كان قد "بيع بالفعل لتشيلسي يوم الخميس" قبل أن يتراجع داريو "البلوز" ويتقدم النادي بمبلغ أقل من نظيره في برشلونة ليصبح اللاعب الصفقة الثالثة بين الناديين.







ويعيش النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو وضعا مشابها في الفترة الحالية بعدما أكدت عدة مصادر إنجليزية رغبته بالرحيل من مانشستر يونايتد الإنجليزي ليشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وحافظ على صدارته لهدافي المسابقة.





لكن الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات اصطدم برؤساء عدة أندية يؤكدون عدم حاجتهم لخدماته إذ كشف أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبيرن ميونخ أن رونالدو نجم كبير لكنه لا ينطبق مع فلسفة الفريق العريق فيما نفى إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد شائعات اهتمام الفريق العاصمي بالنجم البرتغالي معتبرا إياها "قصص مختلقة" قبل أن تتداول أنباء عن البرتغالي جورجي مينديز وكيل أعمل رونالدو ومحاولته إعادته لسبورتنغ لشبونة ليقول مدرب الفري ق الأول روبن أموريم بأن المهاجم الدولي سيكون مكلفا ماديا على النادي وأنه سيؤثر في "ديناميكية" الفريق.