أرسنال يمنح أوديغارد شارة القيادة

أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت أنه منح شارة قيادة الفريق للاعب الوسط النرويجي الدولي مارتن أوديغارد قبل انطلاق موسم 2022-2023.



وكان أوديغارد (23 عاما) انضم في البداية للنادي اللندني على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا في يناير 2021 قبل أن يحول النادي الارتباط إلى تعاقد دائم في أغسطس من العام الماضي مقابل نحو 35 مليون يورو (35.76 مليون دولار).



وظل أرسنال بدون قائد دائم منذ أن أقدم المدرب ميكيل أرتيتا على عزل القائد السابق بيير إيمريك أوباميانغ في الموسم الماضي قبل أن ينتقل اللاعب القادم من الغابون إلى برشلونة الإسباني في وقت سابق من العام الجاري.



وتولى المهاجم ألكسندر لاكازيت قيادة أرسنال في النصف الثاني من الموسم الماضي لكن اللاعب الفرنسي سرعان ما فقد مكانه في تشكيلة البداية وعاد بعدها إلى ناديه السابق أولمبيك ليون.



ويحمل أوديغارد أيضا شارة قيادة منتخب النرويج الأول منذ مارس من العام الماضي.



وفي إطار الاستعداد للموسم الجديد سيخوض أرسنال مباراة ودية في مواجهة إشبيلية الإسباني في وقت لاحق من يوم السبت قبل أن يبدأ مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه أمام كريستال بالاس اللندني يوم الجمعة المقبل.

مادة اعلانية