كأس ألمانيا: دورتموند يبلغ الدور الثاني على حساب ميونخ 1860

افتتح بوروسيا دورتموند الموسم الجديد بفوزه الكبير يوم الجمعة على مضيفه ميونخ 1860 المنافس في الدرجة الثالثة بنتيجة 3-صفر.

وبعدما وضعه الهولندي دونييل مالن في المقدمة (8) أضاف الإنجليزي جودي بيلنغهام الهدف الثاني (31) قبل أن يفتتح الوافد الجديد كريم أديمي باكورة أهدافه في أول ظهور رسمي له مع الفريق المنتقل اليه من ريد بول سالزبورغ النمسوي (35).

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وتعاقد دورتموند في مايو مع الدولي الألماني الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري النمساوي كأفضل هداف، من أجل تعويض رحيل النروجي إرلينغ هالاند لمانشستر سيتي الإنجليزي.

ولحق دورتموند بمنافسه في الدرجة الأولى شتوتغارت الذي تخلص بهدف وحيد من دينامو درسدن الهابط في نهاية الموسم الماضي الى الدرجة الثالثة.

كما تأهل ممثلا الدرجة الثانية كارلسروه ونورنبرغ بفوز كاسح للأول على فريق الدرجة الخامسة نوستريليتس 8-صفر والثاني على كان ماريينبورن من الدرجة الرابعة 2-صفر.

وكان لايبزيغ أحرز لقبه الكبير الأول برفعه الكأس الموسم الماضي على حساب فرايبورغ، ما منحه حق مواجهة بايرن ميونخ بطل الدوري السبت في مباراة الكأس السوبر.

وأرجأت بالتالي مباراتا لايبزيغ وبايرن في الدور الأول لمسابقة الكأس ضد توتونيا هامبورغ من الدرجة الرابعة وفيكتوريا كولن من الثالثة حتى أواخر أغسطس.