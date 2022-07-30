مدرب دورتموند يهدي الانتصار لهالر المصاب بسرطان الخصية

أهدى إيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الفوز الذي حققه الفريق على 1860 ميونخ 3 - صفر مساء الجمعة في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، إلى مهاجم الفريق سيبستيان هالر الذي تبين مؤخرا إصابته بسرطان الخصية.
وقال تيرزيتش عقب المباراة: نفتقد سيبستيان في كل يوم، نفتقده كإنسان. وعدناه بالتأهل إلى الدور التالي. ونحن سعداء للغاية للوفاء بالوعد.
وانضم هالر هذا الصيف إلى بوروسيا دورتموند قادما من أياكس الهولندي، وجرى تشخيص حالته في وقت سابق هذا الشهر، حيث تبين أنه يعاني من سرطان الخصية وقد خضع لعملية جراحية.
وقال سيبستيان كيل، مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند، إن هالر سيغيب عن الملاعب لأشهر، ولم يستبعد التعاقد مع مهاجم آخر خلال سوق الانتقالات التي لم تغلق بعد.
ولكن الفريق استعرض أمس الجمعة قدرته على التسجيل في غياب هالر، وقد خطف الهولندي دونيايل مالين الأضواء عند افتتاح التسجيل للفريق كما ساهم في تسجيل الهدفين الآخرين.
وقال كيل: أعجبني أداء دونيايل مالين كثيرا، كما أبدى تيرزيتش سعادته بالأداء بشكل عام واصفا إياه بأنه أداء ناضج.
-
دورتموند يعلن غياب هالر شهرين بعد خضوعه لجراحةأعلن نادي دورتموند لكرة القدم يوم الأربعاء أن الوافد الجديد سيباستيان هالر سيغيب لشهرين على الأقل بعد خضوعه لجراحة عقب اكتشاف إصابته بورم في ... رياضة عالمية
-
أديمي: دورتموند يستطيع تعويض غياب هالرأعرب كريم أديمي عن تفاؤله من إمكانية تغلب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم على فترة الغياب غير المحددة لسيبستيان هالر الذي تم تشخيصه بإصابته ... رياضة عالمية
-
دورتموند يكمل تعاقده مع الإيفواري هالرقال بوروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء إنه أكمل التعاقد مع المهاجم سيباستيان هالر قادما من أياكس أمستردام ... رياضة عالمية