مشجع ينفذ ركلة جزاء لإيفرتون

حصل مشجع لإيفرتون ساعد اللاجئين في أوكرانيا على الفرار عقب الحرب الروسية على فرصة لتنفيذ ركلة جزاء في المباراة الودية التي جمعت بين النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودينامو كييف، استعدادا للموسم الجديد الليلة الماضية.
وتلقى المشجع بول ستراتون تحية حارة من الجمهور والفريق في ملعب جوديسون بارك، عندما أضاف هدفا رابعا لم يحتسب في فوز النادي صاحب الأرض 3-صفر على ضيفه الأوكراني من خلال ركلة الجزاء التي نفذها.
وفي مارس الماضي سافر ستراتون مع شقيقه إلى الحدود البولندية الأوكرانية لمساعدة اللاجئين الفارين خوفا من الهجوم الروسي لبلادهم.
وسيبدأ إيفرتون الذي أنهى الموسم الماضي محتلا المركز 16 مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز باللعب على أرضه في مواجهة تشيلسي اللندني في السادس من أغسطس المقبل.
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