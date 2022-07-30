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"هاتريك" جيسوس يقود أرسنال لفوز ساحق على إشبيلية

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جيسوس خلال اللقاء

"هاتريك" جيسوس يقود أرسنال لفوز ساحق على إشبيلية

لندن - د ب أ

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واصل المهاجم البرازيلي الدولي غابرييل جيسوس تألقه مع فريقه الجديد أرسنال، وأحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود الفريق إلى الفوز الساحق 6 - صفر على إشبيلية الإسباني، يوم السبت، في مباراتهما على لقب كأس "استاد الإمارات" الودية.

وحسم أرسنال المباراة تماما في شوطها الأول برباعية نظيفة أحرزها بوكايو ساكا في الدقيقتين العاشرة من ضربة جزاء و19 وجيسوس في الدقيقتين 13 و15.

وفي الشوط الثاني، أكمل جيسوس الهاتريك بالهدف الخامس لأرسنال في الدقيقة 77 قبل أن يختتم إدوارد نيكيتا التسجيل في المباراة بالهدف السادس في الدقيقة 88.

وهذ الفوز هو السادس على التوالي لأرسنال في ست مباريات ودية خاضها هذا الصيف في إطار استعداداته للموسم الجديد.

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