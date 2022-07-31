إنجلترا تتوج بكأس أوروبا للسيدات لأول مرة

بات منتخب إنجلترا أحدث المنضمين لقائمة المنتخبات المتوجة بكأس أوروبا لكرة القدم للسيدات، عقب تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه 2 - 1 على منتخب ألمانيا، يوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، حيث بادر منتخب إنجلترا بالتسجيل عن طريق إيلا تون في الدقيقة 62، غير أن منتخب ألمانيا أدرك التعادل في الدقيقة 79 من خلال لينا ماغول.
وعقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، لجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، من أجل حسم الأمور.
وتمكن المنتخب الإنجليزي من التتويج باللقب خلال الوقت الإضافي، بعدما أحرزت تشلوي كيلي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، فيما عجز المنتخب الألماني عن إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية والدفع بالمباراة إلى ركلات الترجيح.
-
"الماكينات" تتوقف.. منتخب ألمانيا يتخلى عن لقبهقررت ألمانيا، يوم الخميس، التخلي عن لقب "دا مانشافت" (الفريق) الخاص بمنتخب كرة القدم بعد انتقادات داخل البلاد رغم أنه يمكن تمييزه بالخارج.وأصبح "دا ... رياضة
-
"قصر عربي".. جامعة وحديقة مائية.. مقرات منتخبات المونديالاختارت المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 مقرات معسكراتها قبل وأثناء البطولة الكبرى التي تنطلق في 21 نوفمبر المقبل حتى 18 ديسمبر، إذ كان أبرزها ... رياضة عالمية
-
%37 من الألمان لا يريدون "ألقاباً" لمنتخبهمأظهر استطلاع حديث أن 24 في المئة فقط من الألمان يريدون أن يواصل المنتخب الألماني اللعب تحت اسم "دي مانشافت" المثير للجدل.وأشارت نتائج الاستطلاع الذي ... رياضة