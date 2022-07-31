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إنجلترا تتوج بكأس أوروبا للسيدات لأول مرة

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فرحة لاعبة إنجلترا بهدف الفوز

إنجلترا تتوج بكأس أوروبا للسيدات لأول مرة

لندن - رويترز

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بات منتخب إنجلترا أحدث المنضمين لقائمة المنتخبات المتوجة بكأس أوروبا لكرة القدم للسيدات، عقب تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه 2 - 1 على منتخب ألمانيا، يوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، حيث بادر منتخب إنجلترا بالتسجيل عن طريق إيلا تون في الدقيقة 62، غير أن منتخب ألمانيا أدرك التعادل في الدقيقة 79 من خلال لينا ماغول.

وعقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، لجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، من أجل حسم الأمور.

وتمكن المنتخب الإنجليزي من التتويج باللقب خلال الوقت الإضافي، بعدما أحرزت تشلوي كيلي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، فيما عجز المنتخب الألماني عن إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية والدفع بالمباراة إلى ركلات الترجيح.

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