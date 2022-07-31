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باريس سان جيرمان يفوز بكأس السوبر

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من لقاء باريس سان جيرمان ونانت

باريس سان جيرمان يفوز بكأس السوبر

باريس - رويترز

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أحرز باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم للمرة 11 في تاريخه بعد فوزه الكبير 4-صفر على نانت بطل الكأس يوم الأحد.

وأحرز نيمار هدفا في نهاية كل شوط، فيما كان ليونيل ميسي افتتح التسجيل في الدقيقة 22.

وأضاف سيرجيو راموس الهدف الثالث بكعب القدم بعد 12 دقيقة من الاستراحة.

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