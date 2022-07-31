باريس سان جيرمان يفوز بكأس السوبر

أحرز باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم للمرة 11 في تاريخه بعد فوزه الكبير 4-صفر على نانت بطل الكأس يوم الأحد.
وأحرز نيمار هدفا في نهاية كل شوط، فيما كان ليونيل ميسي افتتح التسجيل في الدقيقة 22.
وأضاف سيرجيو راموس الهدف الثالث بكعب القدم بعد 12 دقيقة من الاستراحة.
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