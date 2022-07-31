تشافي: ليفاندوفسكي محبط

أنهى برشلونة فترة الإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة بالفوز 2-صفر على نيويورك رد بولز يوم الأحد بهدفي عثمان ديمبلي وممفيس ديباي، لكن كان اللافت للنظر استمرار الوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي في إهدار العديد من الفرص.

وأخفق هداف بايرن ميونيخ السابق في هز الشباك في مباراتين وديتين أمام ريال مدريد ويوفنتوس وتكرر الأمر أمام نيويورك، ليواجه المدرب تشافي أسئلة من الصحافيين عن حالة النجم البولندي.

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وقال تشافي: من الطبيعي أن يشعر ببعض الإحباط لأنه كان بحاجة للتسجيل للاستمتاع، حدث هذا من قبل مع لويس سواريز ثم مع فيران توريس، سيسجل الأهداف لاحقا.

وأضاف: يجب الاستمرار في منحه الثقة، إنها مباراة ودية ولا أشعر بالقلق، يسجل في التدريبات.

وانضم ليفاندوفسكي (33 عاما) إلى النادي الكاتالوني في صفقة قدرت قيمتها بنحو 45 مليون يورو في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن أصر على الرحيل عن بطل ألمانيا ضد رغبة النادي.

وخلال وجوده مع بايرن أحرز ليفاندوفسكي 344 هدفا في 375 مباراة وهو صاحب ثاني أعلى سجل تهديفي على مدار تاريخ الدوري الألماني.

وأبرم برشلونة العديد من الصفقات هذا الصيف، أبرزها ليفاندوفسكي بجانب الجناح رافينيا والمدافعين أندرياس كريستنسن وجول كوندي ولاعب الوسط فرانك كيسي، لتعويض الموسم الماضي المحبط عقب الفشل في الفوز بأي لقب.