نكونكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

اختار الصحافيون الرياضيون المحليون المهاجم الفرنسي للايبزيغ كريستوفر نكونكو كأفضل لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم لموسم 2021-2022، ليضيف هذه الجائزة إلى اختياره الأفضل أيضاً من قبل نظرائه والمدربين.

وجمع نكونكو الذي مدد عقده مع لايبزيغ لموسمين حتى 2026، 134 نقطة وتقدم بفارق ست نقاط عن حامل هذه الجائزة لموسمين توالياً الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي غادر بايرن ميونيخ هذا الصيف بعد ثمانية مواسم في صفوفه من أجل الانضمام لبرشلونة الإسباني.

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وقال ابن الـ24 عاماً وفق بيان نشرته مجلة "كيكر" التي أطلقت هذه الجائزة عام 1960 مع مشاركة 700 صحافي رياضي في التصويت، إنه فخور جداً وأعرف كيف أقدر هذه المكافأة تماماً. قبل كل شيء، يجب أن أشكر فريقي ومدربي وجميع الذي يساعدونني. بدون دعمهم، كان من المستحيل تقديم موسم من هذا النوع، مضيفاً: أتطلع الآن إلى الأمام.

ونال حارس مرمى أينتراخت فرانكفورت كيفن تراب المركز الثالث بسبب دوره في قيادة فريقه لإحراز لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي.

وبات نكونكو الذي خسر مع لايبزيغ السبت مباراة الكأس السوبر الألمانية ضد بايرن ميونيخ 3-5 لكنه سجل من ركلة جزاء، ثاني لاعب فرنسي ينال هذه الجائزة بعد فرانك ريبيري عام 2008.

وسبق للاعبي ومدربي الدوري الألماني أن اختاروا في منتصف مايو لاعب باريس سان جرمان السابق كأفضل لاعب في "بوندسليغا" للموسم الماضي بفضل أهدافه العشرين وتمريراته الحاسمة الـ13 في 34 مباراة.