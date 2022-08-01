احتفالات صاخبة في لندن بعد الفوز بكأس أوروبا

احتفلت لاعبات منتخب إنجلترا بلقب أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2022) للسيدات في ميدان ترافلغار المكتظ بالجماهير يوم الاثنين.

وفاز منتخب إنجلترا بقيادة المدربة سارينا ويجمان على نظيره الألماني 2 -1 بعد وقت إضافي في النهائي الماراثوني الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد ويمبلي الذي شهد حضور السعة الكاملة له.



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وتوج منتخب إنجلترا للسيدات بأول لقب بطولة كبرى في تاريخه، وأول لقب لمنتخبات الكبار في إنجلترا على مستوى فئتي الرجال والسيدات منذ كأس العالم 1966.

واستمرت الاحتفالات طوال ليلة الأحد واستأنفت يوم الاثنين بتنظيم فعالية خاصة في وسط العاصمة لندن في حضور آلاف المشجعين.

وقدمت أليكس سكوت اللاعبة السابقة بالمنتخب الإنجليزي والمعلقة الحالية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اللاعبات على المنصة وبدأت فقرتها بالحديث عن "عودة كرة القدم إلى ديارها".

وتجمع المشجعون الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى ميدان ترافلغار، على درجات المتحف الوطني، لمتابعة الاحتفالات عن كثب.



وتعالت هتافات الجماهير أثناء وقوف اللاعبات على المنصة، وحصلت المدربة ويغمان والقائدة ليا ويليامسون والهدافتان إيلا تون وكلو كيلي على القدر الأكبر من التشجيع.



ولدى سؤالها عن شعورها أوضحت ويجمان "رائع بشدة، جميل أن تكونوا جميعا هنا، شكرا لكم على الحضور"، فيما أوضحت ويليامسون "أعتقد أنكم احتفلتم أكثر مما لعبنا نحن في أخر 24 ساعة".



وأكد هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي للرجال في تغريدة عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي: هذه النهاية تستحق الإنحناء.