اعتماد المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على روزنامة المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2023 - 2024، وذلك بعد قرار تغيير مواعيد بطولات الأندية لتقام من فصل الخريف إلى الربيع، بدلا من المواعيد السابقة حيث كانت تقام من فصل الربيع إلى الخريف.

وينطلق دوري أبطال آسيا في نسخة 2023 - 2024 اعتبارا من الدور التمهيدي الأول في الثامن من أغسطس 2023، في حين تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 13 ديسمبر 2023.

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وفي المقابل، تقام مباريات الأدوار الإقصائية في الفترة من 12 فبراير إلى 24 أبريل 2024، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 مايو 2024.

وتنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لنسخة 2023 - 2024 من خلال الدور التمهيدي في الأول من أغسطس 2023، وتقام مباريات دور المجموعات في الفترة من 18 سبتمبر إلى 14 ديسمبر، ويقام قبل نهائي المناطق خلال شهر فبراير 2024، على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 5 مايو 2024.

وجرى المصادقة على استبعاد قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حال تعادل الفريقين، وبدلا منها، جرى اعتماد خوض وقت إضافي وكذلك ركلات الترجيح عند الحاجة من أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب.

وسيجرى تطبيق هذا الأمر في مسابقات الأندية اعتبارا من موسم 2023 - 2024.