الاتحاد الآسيوي يعتمد نظام تصفيات كأس العالم 2026

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027.

وتمتلك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026 إلى جانب مقعد يُحسم عبر الملحق القاري، وذلك بعد قرار توسيع بطولة كأس العالم 2026 لتضم 48 منتخبا.

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وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت يوم الاثنين، أنه جرى اعتماد النظام الجديد للتصفيات بعد مشاورات ونقاش مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وتقديم ملخص عن هذه المشاورات إلى لجنة المسابقات في الاتحاد، وكذلك إعلام الأطراف الأخرى المعنية.

وتقرر اعتماد أربع مراحل في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وفق التالي:

- الدور الأول للتصفيات المشتركة: يتضمن 22 منتخبا، هي المصنفة بين المركزين 26 و47 في التصنيف العالمي، حيث تتقابل المنتخبات عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الـ11 الفائزة إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة.

- الدور الثاني للتصفيات المشتركة: يتضمن 36 منتخبا، هي المنتخبات المصنفة بين المركزين الأول و25 إلى جانب المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، ويتم تقسيمها على تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 18 منتخبا) إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وتحصل أيضا على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027.

- التصفيات الآسيوية: يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، وتتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع ستة منتخبات) مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

- الملحق الآسيوي: يتضمن الملحق الآسيوي المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق (المجموع ستة منتخبات)، ويتم تقسيمها على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني بمباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري.

في المقابل، تتواصل تصفيات كأس آسيا 2027، عقب نهاية الدورين الأول والثاني من التصفيات المشتركة، وفق التالي:

- ملحق تصفيات كأس آسيا: تتقابل 10 منتخبات من الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الخمس الفائزة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا.

- الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا: يضم 24 منتخبا (المنتخب صاحب التصنيف الأعلى بين الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة، والمنتخبات الـ18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في الدور الثاني من التصفيات المشتركة، والمنتخبات الـ5 الفائزة في ملحق تصفيات كأس آسيا)، ويتم تقسيمها على ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2027.

ويعتمد نظام التصفيات على مشاركة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 47 اتحادا وطنيا، ويمكن أن يطرأ عليه بعض التغييرات حسب العدد النهائي للمنتخبات المشاركة.

كذلك صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي على مقترح روزنامة مسابقات المنتخبات الوطنية وكرة الصالات والكرة الشاطئية لعامي 2023 و2024، حسب ما هو موضح أدناه، مع منح الإدارة في الاتحاد صلاحية تعديل أيام المباريات عند الضرورة.