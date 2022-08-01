الإصابة تحرم المغربي تيسودالي من كأس العالم

سيغيب الجناح الدولي المغربي طارق تيسودالي ستة أشهر على الأقل عن الملاعب، بعد تعرّضه لإصابة قوية في ركبته ستحرمه من المشاركة في مونديال 2022، بحسب ما كشف اللاعب يوم الاثنين.

وأصيب تيسودالي (29 عاماً) بقطع في الرباط الصليبي لركبته خلال مباراة فريقه غنت وسانت تروندن (1-1) السبت في الدوري البلجيكي لكرة القدم، فاضطر للخروج من الملعب بعد نصف ساعة من البداية.

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وكتب تيسودالي في حسابه على "إنستغرام": لقد خضت آخر مباراة لفترة ستة أشهر على الأقل. تتلاشى أحلام كثيرة، لكن الله لديه دوماً خطة أفضل من خطتي.

وتابع اللاعب الذي قدم موسماً مميزاً مع غنت ما أهله حمل ألون "أسود الأطلس": أعدكم بأني سأعود أقوى. اتمنى لفريقي كل النجاح هذا الموسم، وسأدعم المغرب في كأس العالم.

ومرّ اللاعب المولود في أمستردام في نادي لوهافر الفرنسي (2016-2018) الذي أعاره لعدة أندية هولندية، ثم ارتدى ألوان بيرشكوت البلجيكي (2018-2021) قبل انتقاله إلى غنت.

وشارك تيسودالي في كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع المنتخب المغربي بقيادة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، وسجّل مرتين في المواجهتين الحاسمتين المؤهلتين لمونديال 2022 في مارس الماضي ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية.