بوكيتينو: خصوم ريال مدريد يحتاجون لـ "علاج نفسي"

كشف ماوريسيو بوكيتينيو أن أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول بحاجة إلى الاستعانة بطبيب نفسي، وذلك بعد الطريقة التي خرجوا بها على يد ريال مدريد في النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا التي ظفر بها الفريق الإسباني.

وقال المدرب السابق لباريس سان جيرمان في مقابلة مع صحيفة "إنفوباي": يجب أن نضع طبيبا نفسيا في تشيلسي، وكذلك مانشستر سيتي وليفربول إضافة إلى باريس سان جيرمان، يجب أن يتم وضع طبيب نفسي في جميع الفرق التي واجهت ريال مدريد.

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وأضاف الأرجنتيني الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور الـ 16 أمام ريال مدريد: أعتقد أن التحام بنزيمة مع دوناروما كان خطأ لمصلحتنا، وإذا تمت مراجعة تقنية الفيديو "فار" كانت ستعتبر مخالفة على المهاجم الفرنسي، لكن طريقة التأهل كانت دافعا لريال مدريد ومنحت الفريق الكثير من الثقة.

وواصل: إنها لعبة مرتبطة في كثير من الأحيان بعامل الحظ ويلعب الجانب النفسي دورا هاما، ومن الواضح أن ما حدث لتشيلسي ومانشستر سيتي مشكلة نفسية، خاصة بطل الدوري الإنجليزي الذي استقبل 3 أهداف في 5 دقائق.