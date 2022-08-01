.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تن هاغ: جاهزون للموسم الجديد

  • الخط
تن هاغ
المدرب الهولندي تن هاغ

تن هاغ: جاهزون للموسم الجديد

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

يشعر إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد بالرضا عن أداء فريقه في فترة الإعداد للموسم لكنه قال إنه يوجد هامش للتحسن في الموسم الجديد.

وأنهى يونايتد تحضيراته بالتعادل 1-1 مع رايو فايكانو في أولد ترافورد يوم الأحد بعد خوض مباريات ودية في أستراليا وتايلاند والنرويج.

وقال تن هاغ الذي يستضيف فريقه برايتون أند هوف ألبيون في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد: اعتقد أن فترة الإعداد كانت جيدة وأحرزنا تقدما ونحن مستعدون للموسم.

وأضاف: أعرف أن هناك هامش للتحسن ويجب أن نتطور وهي عملية مستمرة خلال الموسم، لكن في الأسبوع المقبل نهتم بالنتيجة أيضا.

وجاء التعادل مع رايو بعد يوم من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في أوسلو ومنح تن هاج الفرصة لبعض المواهب الواعدة بتشكيلته.

وتابع: كان خليطا من أصحاب الخبرة والشبان، احتاج الفتية لخوض هذه التجربة لأول مرة وكان الأداء رائعا حقا.

وامتدح المدافع ليساندرو مارتينيز الذي خاض مباراته الأولى مع يونايتد عقب انضمامه من أياكس أمستردام مقابل 57 مليون يورو (58.28 مليون دولار).

وقال المدرب الهولندي: ليست مفاجأة، التواصل مع رفائيل فاران كان جيدا ولعبا بصلابة واعتقد أنه سينسجم داخل الفريق.

وأنهى يونايتد، الذي ضم أيضا لاعب الوسط كريستيان إريكسن والظهير الأيسر تايرل مالاسيا، الموسم الماضي في المركز السادس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نعمة الأمطار تتحول لنقمة بمخيمات النازحين في مأرب نعمة الأمطار تتحول لنقمة بمخيمات النازحين في مأرب
اكتشف المزيد