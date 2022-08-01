تن هاغ: جاهزون للموسم الجديد

يشعر إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد بالرضا عن أداء فريقه في فترة الإعداد للموسم لكنه قال إنه يوجد هامش للتحسن في الموسم الجديد.

وأنهى يونايتد تحضيراته بالتعادل 1-1 مع رايو فايكانو في أولد ترافورد يوم الأحد بعد خوض مباريات ودية في أستراليا وتايلاند والنرويج.

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وقال تن هاغ الذي يستضيف فريقه برايتون أند هوف ألبيون في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد: اعتقد أن فترة الإعداد كانت جيدة وأحرزنا تقدما ونحن مستعدون للموسم.

وأضاف: أعرف أن هناك هامش للتحسن ويجب أن نتطور وهي عملية مستمرة خلال الموسم، لكن في الأسبوع المقبل نهتم بالنتيجة أيضا.

وجاء التعادل مع رايو بعد يوم من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في أوسلو ومنح تن هاج الفرصة لبعض المواهب الواعدة بتشكيلته.

وتابع: كان خليطا من أصحاب الخبرة والشبان، احتاج الفتية لخوض هذه التجربة لأول مرة وكان الأداء رائعا حقا.

وامتدح المدافع ليساندرو مارتينيز الذي خاض مباراته الأولى مع يونايتد عقب انضمامه من أياكس أمستردام مقابل 57 مليون يورو (58.28 مليون دولار).

وقال المدرب الهولندي: ليست مفاجأة، التواصل مع رفائيل فاران كان جيدا ولعبا بصلابة واعتقد أنه سينسجم داخل الفريق.

وأنهى يونايتد، الذي ضم أيضا لاعب الوسط كريستيان إريكسن والظهير الأيسر تايرل مالاسيا، الموسم الماضي في المركز السادس.