غوارديولا يرد: سيتي حقق الإنجازات في إنجلترا وأوروبا

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن الهزيمة 3-1 من ليفربول في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي يوم السبت لم تهز ثقته قبل بدء الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين: لا يوجد سبب لعدم التحلي بالثقة، ما حققه هذا الفريق، ليس فقط في الدوري الممتاز بل في الكؤوس المحلية أيضا وفي أوروبا يتحدث عن نفسه.

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وأضاف: لا أعرف ما سيحدث هذا الموسم لكنني أعرف اللاعبين جيدا ولا أشكك في قدراتهم أبدا.

وتابع: قبل أيام لعبنا ضد بايرن ميونيخ وظهرنا بأداء جيد جدا وأمام ليفربول أيضا ولا أشعر بأننا على مسافة بعيدة.

ويستهل سيتي حملته نحو تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي بزيارة وست هام يونايتد يوم السابع من أغسطس.