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كوندي: تشافي حوّل مساري من تشيلسي إلى برشلونة

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كوندي وقع عقداً لمدة 5 أعوام مع برشلونة

كوندي: تشافي حوّل مساري من تشيلسي إلى برشلونة

برشلونة - د ب أ

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كشف اللاعب الفرنسي جول كوندي عن تفاصيل الدور الذي لعبه تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، في ضمه إلى الفريق الكتالوني قادما من إشبيلية، مشيراً إلى أن نجم الوسط السابق لعب دوراً مهما بالضغط من أجل إتمام الصفقة.

وارتبط اسم كوندي (23 عاماً) منذ فترة طويلة بالانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، الذي ترددعلى نطاق واسع أنه بصدد حسم التعاقد مع اللاعب، قبل أن يتقدم برشلونة للفوز بخدماته.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتحرك فيها برشلونة في وقت متأخر من سوق الانتقالات الصيفية الحالية ويتفوق على تشيلسي في الصراع على ضم لاعب، حيث نجح برشلونة في ضم رافينيا من ليدز يونايتد كما ضم أندرياس كريستينسن من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

وكان السر وراء نجاح برشلونة في ضم كوندي، هو الحوارات التي جرت بين اللاعب وتشافي.

وقال كوندي خلال مؤتمر صحفي : أجريت بعض الحوارات الجيدة مع تشافي، كان دائما ما يبدي إعجابا بي ورغبة في ضمي إلى الفريق، وهذا كان مهما بالنسبة لي، هذه لحظة مهمة في مسيرتي، وخلال الحوارات، طالبني بمواصلة تقديم ما كنت أقدمه مع إشبيلية، وأن أواصل اللعب بحماس وتوزيع الكرة من الخلف والتمرير، وهذه من بين نقاط قوتي. برشلونة ناد كبير، وله متطلبات كبيرة أيضا، وهو ما تحدث تشافي معي بشأنه.

ويأتي ضم كوندي ضمن عملية تعزيز كبيرة لصفوف برشلونة تحت قيادة تشافي، حيث تعاقد النادي أيضا مع روبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي إلى جانب رافينيا وكريستنسن.

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