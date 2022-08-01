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لابورتا: برناردو سيلفا رهن "طلب" تشافي

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برناردو سيلفا ميليتاو فينيسيوس
برناردو سيلفا خلال مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا

لابورتا: برناردو سيلفا رهن "طلب" تشافي

برشلونة - د ب أ

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ألمح جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني إلى إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا من صفوف مانشستر سيتي إذا طلب المدرب تشافي هرنانديز ذلك.

وتردد أن برشلونة مهتم بضم سيلفا كبديل محتمل للهولندي فرينكي دي يونغ الذي أثيرت تكهنات حول سعي مانشستر يونايتد وتشيلسي لضمه.

وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين لتقديم المدافع الفرنسي جول كوندي المنضم حديثا من صفوف إشبيلية، سئل لابورتا بشأن اهتمام برشلونة بضم سيلفا أيضا، وأجاب: أولا علينا تسجيل اللاعبين، ثم سنرى ما سنفعل إذا طلب المدرب المزيد من التدعيمات.

ونشط برشلونة بشكل بارز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإيفواري فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستنسن بالإضافة إلى رافينيا وجول كوندي.

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