أياكس يمنع جماهيره من المطالبة بـ"قمصان اللاعبين"

قرر نادي أياكس أمستردام حامل لقب الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم منع جماهيره من رفع اللافتات المكتوبة على ورق مقوى داخل ملعب الفريق والتي تطالب بالحصول على القمصان الخاصة باللاعبين.
وذكرت مجلة "أياكس لايف" المخصصة لمشجعي الفريق يوم الاثنين أن النادي أخبرهم أن أعدادا كبيرة من تلك اللافتات ظهرت خلال المباريات على ملعب يوهان كرويف أرينا وأغلبها رفعت من قبل أطفال.
وأشار التقرير إلى وجود الكثير من هذه اللافتات مؤخرا، ويتعرض اللاعبون الذين يتوجهون صوب غرفة خلع الملابس دون منح قمصانهم للمشجعين، للانتقاد مع نعتهم بالغرور كما أن أياكس يخشى من أن تتسبب اللافتات المصنوعة من الورق المقوى في إشعال حرائق.
وأوضح التقرير أن العديد من الأطفال توقفوا عن إحضار مثل تلك اللافتات إلى الملعب خلال المواجهة التي خسرها أياكس أمام آيندهون في كأس السوبر الهولندي يوم السبت الماضي.
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