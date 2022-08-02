إريكسن: جميع مدربي مانشستر يونايتد فاوضوني

كشف كريستيان إريكسن لاعب الوسط الدنماركي أنه أجرى مناقشات مع كل مدربي مانشستر يونايتد خلال فترة لعبه في توتنهام هوتسبير، قبل أن يقرر أخيرا الانضمام إلى العملاق الإنجليزي في انتقال مجاني من برنتفورد في يوليو الماضي.



وقضى إريكسن حوالي سبعة مواسم في توتنهام خلال الفترة 2013-2020 وشارك في أكثر من 300 مباراة مع النادي، وخلال تلك الفترة تولى أربعة مدربين قيادة يونايتد وهم ديفيد مويز ولويس فان جال وجوزيه مورينيو وأولي غونار سولشاير.



ومنذ أيام قال إريكسن، الذي انتقل من توتنهام إلى إنتر ميلان في 2020، إن رؤية المدرب الجديد ليونايتد إريك تن هاغ للنادي كانت من أهم أسباب موافقه على التوقيع.



وقال إريكسن للصحفيين خلال وجودي في توتنهام، تحدثت إلى كل مدرب شغل المسؤولية هنا في مانشستر يونايتد للتعرف على الموقف، لكني كنت ألعب حينها في توتنهام، ولم أعتقد أن بوسعي اللعب في أي فريق إنجليزي آخر.



وزاد: بالنسبة لي لم يكن هذا التوقيت الصحيح. كنت ألعب في توتنهام منذ فترة طولية، وكنت أريد خوض التجربة في الخارج، وذهبت إلى إنتر وانتهى الأمر بقضاء فترة ممتعة.



وأكد إريكسن أيضا أنه يتطلع للعب في أي مركز يطلبه تن هاغ، وأنه لا توجد مشكلة في اللعب إلى جوار برونو فرنانديز الذي يشغل تقريبا نفس مركزه داخل الملعب.



وقال إريكسن: قبل أن أنضم، تحدثت إلى تن هاغ حول تفكيره في دوري كلاعب.. إنه سيتابع الفريق وسيختار من سيبدأ، وبعد ذلك سأكون مطالبا بالتأقلم في أي مركز، لكني لا أعتقد أن هناك أي مشكلة في اللعب مع برونو.



ويبدأ يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس.

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