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الشركة المنتجة للعبة "فيفا" ترعى الدوري الإسباني

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الشراكة ستبدأ من الموسم المقبل

الشركة المنتجة للعبة "فيفا" ترعى الدوري الإسباني

مدريد - رويترز

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن (أي.إي سبورتس) للألعاب الإلكترونية ستتولى رعاية كل مسابقات الدوري الإسباني خلفا لبنك سانتاندر الإسباني.

وستكون هذه أول شركة دولية ترعى الدوري الإسباني بعد سنوات من رعاية البنوك الإسبانية للمسابقة، وقالت رابطة الدوري إن الاتفاق سيبدأ في موسم 2023-2024 دون تحديد التفاصيل المالية أو فترة العقد، لكن الرابطة قالت إنه اتفاق على المدى المتوسط.

وسترعى (أي.إي سبورتس)، وهي وحدة في شركة (إلكترونيك آرتس) التي تطور وتصنع الألعاب الرياضية الإلكترونية وتتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية إلى جانب بطولة الشباب وبطولة الدوري الإسباني للألعاب الإلكترونية.

وكانت (أي.إيه سبورتس) أعلنت في مايو نهاية الارتباط الطويل مع الاتحاد الدولي "فيفا" بدءاً من العام المقبل، وتغيير اسم أكثر ألعاب كرة القدم مبيعا لتصبح (أي.إي سبورتس إف.سي) بدلا من (أي.إي سبورتس فيفا).

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