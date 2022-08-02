بوغبا يرفض الخضوع لجراحة في الركبة.. ويغيب 5 أسابيع

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع لكنه لن يخضع لجراحة في الركبة كانت ستبعده عن كأس العالم 2022.

وقال متحدث باسم النادي لوكالة فرانس برس إن بوغبا الذي عاد إلى نادي السيد العجوز هذا الصيف بعد ست سنوات في مانشستر يونايتد الإنجليزي سيخضع لـ"علاج محافظ لمدة خمسة أسابيع".

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وكان يوفنتوس تلقى ضربة موجعة في جولته التحضيرية في الولايات المتحدة عندما تعرض بوغبا (29 عاماً) لإصابة قوية في الركبة اليمنى (الغضروف المفصلي، وكان يواصل استشارة المتخصصين قبل اتخاذ قرار بشأن طبيعة العلاج.

وبالتالي، سيغيب بوغبا عن انطلاقة الدوري الإيطالي لكرة القدم المرتقبة في 13 أغسطس الحالي لكن يمكنه العودة في منتصف سبتمبر.