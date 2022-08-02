تشيلسي يتعاقد مع تشوكويميكا من أستون فيلا

أعلن تشيلسي وأستون فيلا المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء عن توصل تشيلسي لاتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي كارني تشوكويميكا من أستون فيلا.
وحصل تشوكويميكا على إذن من فيلا للسفر إلى لندن لمناقشة البنود الشخصية لعقده والخضوع لفحص طبي.
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وخاض اللاعب البالغ من العمر 18 عاما 12 مباراة مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وقاد مؤخرا منتخب إنجلترا تحت 19 عاما.
وربطت تقارير لوسائل الإعلام بين اسم تشوكويميكا والانضمام لبرشلونة أو ميلان وذلك خلال وقت سابق من فترة الانتقالات الحالية.
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