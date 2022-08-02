غوتزه: يجب علينا الحذر أمام الريال وبايرن

سجل ماريو غوتزه المتوج مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014 عودة قوية لكرة القدم الألمانية مع انتراخت فرانكفورت لكنه أكد أن فريقه الجديد في حاجة للمزيد من الجهود يوم الجمعة المقبل في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى في مواجهة بايرن ميونخ حامل اللقب.

وقال غوتزه بعد فوز فرانكفورت على مضيفه ماغدبورغ المنافس بدوري الدرجة الثانية، بأربعة أهداف دون رد في الدور الأول لكأس ألمانيا، "ارتكبنا الكثير من الأخطاء الساذجة، وتوجب علينا أن نكون أكثر قوة في الاستحواذ".

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وأضاف أنه "من المهم في عملية تطويرنا التوقف عن ارتكاب مثل هذه الأخطاء التي قد تكلفنا الكثير أمام بايرن ، وكذلك في مواجهة كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وانضم غوتزه، 30 عاما، إلى فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي هذا الصيف قادما من آيندهوفن الهولندي.

ويبدو أن غوتزه الذي أحرز هدف الفوز لألمانيا أمام الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل 2014، عاد لمستواه المعهود بعد سنوات من تراجع المستوى والمشاكل الصحية، مع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وأشار غوتزه "كان قرارا جيدا لي، الشعور جيد، الأمر برمته جيد، يبدو مناسبا بالنسبة لي، المدرب يمنحني الكثير من الحرية، أعتقد أنني قد اكون الرابط المفقود في هذا النظام، كان من المهم أن نبدأ الموسم بفوز مقنع، نريد أن نلعب في القمة ونذهب بعيدا في كل المسابقات".

وأشاد أوليفر جلاسنر مدرب فرانكفورت، كثيرا بأداء غوتزه في الكأس وقال "النظرة واسعة النطاق عندما يضغط الخصم، ويكون الحل جاهزا هو فن رفيع المستوى، إنه شخص ينظر إلى العمق حتى في المواقف التي يكون بها ضغط، بإمكانه أن يبدأ الهجمات ، لقد أدى بشكل جيد للغاية وأنا سعيد للغاية بظهوره الأول".