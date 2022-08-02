قائد يونايتد: رونالدو يعاني من مشاكل صحية وعائلية

طالب ريو فرديناند المدافع الدولي الإنجليزي وزميل البرتغالي كرستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد السابق السرعة في معالجة الوضع الخاص بالأخير مضيفا بأنه يعاني من مشاكل عائلية وصحية.

وكان رونالدو منذ مطلع فترة الانتقالات الحالية أبدى رغبته بالانتقال من فريقه الإنجليزي كما غاب عن معسكر الفريق التحضيري الذي أقيم في تيالند و أستراليا لأسباب عائلية بحسب قوله.

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وكشف فرديناند قائد يونايتد السابق في لقاء مع "بي تي" البريطانية: كلاعبي كرة قدم فأنت تأمل أن يتم علاج الأمور بشكل فوري ولا تتمنى أن تتم المماطلة فيها كما حدث مع هاري كين لاعب توتنهام الصيف الماضي.

وأضاف فرديناند: لكن أعلم أن الأمر بالنسبة لرونالدو مختلف قليلاً فهناك خلف الكواليس مشاكل عائلية وصحية يعاني منها ويجب أن تضع الإدارة هذه الأمور في حسبانها. ولكن في حال أن جميع التقارير كانت صحيحة وأن رونالدو يرغب بالانتقال فيجب على النادي وضع حد كيلا يبدأ الفريق الموسم بشكل غير مستقر.

وكان رونالدو شارك للمرة الأولى بقميص مانشستر يونايتد منذ نهاية الموسم الماضي عندما خاض الشوط الأول من مباراة الفريق أمام رايو فايكانو الإسباني وديا يوم الأحد الماضي.



ويرتبط رونالدو بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز وهو أب لـ6 أطفال.