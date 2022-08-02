فيرنر يسعى للعودة إلى لايبزيغ مجدداً

كشفت تقارير إخبارية يوم الثلاثاء أن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يجري محادثات مع تشيلسي الإنجليزي بشأن إمكانية عودة المهاجم الألماني تيمو فيرنر إلى صفوف الفريق مجدداً.

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية أن المحادثات بين الناديين تسير "بأقصى سرعة"، كما ذكرت صحيفة "لايبزغر فولكس تسايتونغ" أن أوليفر مينتزلاف رئيس نادي لايبزيغ يتواصل مع فيرنر منذ فترة.

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وأوضحت التقارير أن لايبزج يدرس ما إذا كان سيعيد فيرنر إلى صفوفه بعقد إعارة أم أنه سيوقع عقدا نهائيا تتجاوز قيمته 30 مليون يورو لتكون هي الأعلى في تاريخ النادي.

وتردد أن يوفنتوس الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي يوجهان أنظارهما أيضا إلى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وكان فيرنر قد أشار مؤخرا إلى أنه ربما يسعى للرحيل عن تشيلسي بعد قضاء عامين مع الفريق، من أجل الحصول على مزيد من وقت المشاركة قبل كأس العالم 2022.

ولا يشارك فيرنر بانتظام ضمن التشكيل الأساسي لتشيلسي تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، ومع ذلك فإن المدرب متردد في السماح للاعب بالرحيل، حسب ما ذكرته شبكة "سكاي".

وكان فيرنر قد انضم إلى لايبزيغ عام 2016 قادما من شتوتغارت وسجل 93 هدفا للفريق خلال 158 مباراة، وانتقل إلى تشيلسي عام 2020 مقابل نحو 53 مليون يورو.