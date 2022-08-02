ليفاندوفسكي وبايرن ينجحان في "تصفية" الأجواء بينهما

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، ونادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنهما نجحا في تصفية الأجواء بينهما، وذلك لدى عودة اللاعب إلى ميونخ لوداع الفريق بعد أن رحل عنه وانضم إلى برشلونة الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة "سكاي" لتليفزيونية : كل شيء على ما يرام. قابلت الجميع، والآن يمكنني الرحيل بقلب صاف.

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وأضاف: الأسبوع الماضي كان معقدا شيئا ما بالنسبة للجميع. لكن هذا شيء وارد في كرة القدم. ولن أنسى أبدا الأعوام الثمانية التي قضيتها هنا.

وعاد ليفاندوفسكي إلى ميونخ بعد انتهاء جولة برشلونة في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد.

وخلال تواجده مع فريقه الجديد برشلونة، اتهم ليفاندوفسكي مسؤولي بايرن ميونخ بنشر "أكاذيب" حوله قبل حسم صفقة انتقاله لبرشلونة.

وأثارت تصريحات ليفاندوفسكي استياء حسن صالح حميديتش مدير الكرة ببايرن ميونخ وأوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي، لكنهما أعلنا أنه جرى تسوية الخلافات يوم الثلاثاء ولم تعد هناك أي مشاعر سلبية بين الطرفين.