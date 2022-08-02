ليفربول يمدد عقد البرتغالي جوتا

أعلن ليفربول المنافس الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن ديوغو جوتا مدد تعاقده لفترة طويلة مع النادي.

ولم يكشف ليفربول عن مدة العقد، بينما ذكرت تقارير بريطانية أن المهاجم البرتغالي سيستمر في أنفيلد حتى 2027.



وساعد جوتا ليفربول على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الموسم الماضي، حيث احتل الفريق المركز الثاني في الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي البطل، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.

مادة اعلانية

وانضم اللاعب البالغ عمره 25 عاما إلى ليفربول من وولفرهامبتون واندرارز في 2020 وسجل 34 هدفا في 85 مباراة في كل المسابقات.



ويتعافى جوتا حاليا من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ولن يتمكن من خوض الجولة الافتتاحية للدوري مع ليفربول أمام فولهام يوم السبت.